«Амкал» против 2Drots в Нижнем Новгороде – последний матч, когда все игроки понимали, за что они играют». Маврин о главном медиафутбольном дерби
Василий Маврин считает, что в дерби «Амкала» с 2Drots больше нет прежнего накала.
Маврин: «Матч «Амкала» против 2Drots в Нижнем Новгороде в WINLINE МФЛ-5 – последнее дерби, когда все игроки понимали, за что они играют. Потом начались уходы, смена тренеров. У 2Drots сейчас есть проблемы».
Слон: «Пришли игроки из РПЛ, и они удивились: «Мы тут как в кино!» Первый тайм длился больше 80 минут – безумный тайминг».
Сибскана: «Была такая атмосфера, что можно было поджечь спичку, и она вспыхнула бы».
В последнем дерби 2Drots выиграли Winline Суперкубок Медиалиги, уступая «Амкалу» 0:2 в финале за две минуты до конца. Маврин был удален с поля во втором тайме.
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: ютуб-канал Василия Маврина
