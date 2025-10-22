«Амкал» против 2Drots в Нижнем Новгороде – последний матч, когда все игроки понимали, за что они играют». Маврин о главном медиафутбольном дерби

Василий Маврин считает, что в дерби «Амкала» с 2Drots больше нет прежнего накала.

Маврин : «Матч «Амкала » против 2Drots в Нижнем Новгороде в WINLINE МФЛ-5 – последнее дерби, когда все игроки понимали, за что они играют. Потом начались уходы, смена тренеров. У 2Drots сейчас есть проблемы».

Слон : «Пришли игроки из РПЛ, и они удивились: «Мы тут как в кино!» Первый тайм длился больше 80 минут – безумный тайминг».

Сибскана : «Была такая атмосфера, что можно было поджечь спичку, и она вспыхнула бы».

В последнем дерби 2Drots выиграли Winline Суперкубок Медиалиги , уступая «Амкалу» 0:2 в финале за две минуты до конца. Маврин был удален с поля во втором тайме.