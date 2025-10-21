0

Кутуз: «Видел обиженные комментарии о судействе. Это болельщики «Амкала» и 2Drots, наверное»

Сергей Кутузов высказался о негативе в адрес ФК «10».

«Я видел комментарии обиженной части аудитории. Это болельщики «Амкала» и 2Drots, наверное. Они пишут, что нам помогают судьи, – я лично этого не вижу.

Назар вроде не попал в челюсть, просто боднул. Это агрессивное поведение, желтая карточка на грани красной, но удара по лицу не было.

Что касается момента с пенальти, то там мяч был в 10-12 метрах от столкновения, причем сначала игрок «СиндЕката» тянул за майку нашего футболиста. Я таких пенальти не видел.

Я не видел, чтобы судьи нам помогали. Это обиженные разговоры проигравшей команды», – сказал форвард «Десятки».

ФК «10» сыграл вничью с «СиндЕкатом» (2:2, первая игра – 3:2) в ответном полуфинале Элитного дивизиона WINLINE Кубка Медиалиги и по сумме двух встреч вышел в финал.

При счете 1:2 во втором тайме футболисты «Десятки» сразу же вступили в прессинг после того, как отдали мяч сопернику в рамках фэйр-плей. Вскоре после этого Владимир Обухов сравнял счет.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: ютуб-канал ФК «10»
logoФК 10
logoWinline Кубок Медиалиги
logoАмкал
logoWinline Медиалига
logo2Drots
logoСиндЕкат
logo«Кутуз» Сергей Кутузов
