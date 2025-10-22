Команда Прокопа сыграет против клуба Марсело в испанской медиалиге 24 октября
2-й тур Кингс Лиги пройдет в пятницу, 24 октября.
Тур перенесен из-за того, что на этих выходных в Ла Лиге «Барселона» сыграет с «Реалом».
«Хихантес», за который заявлен российский медиафутболист Прокоп, встретится с командой Марсело «Пио». Начало матча – в 00:00 по московскому времени.
Прокоп до сих пор не решил вопрос с документами, из-за чего он пропустил 1-й тур Кингс Лиги. Михаилу нужно получить NIE – идентификационный номер иностранца в Испании, необходимый для юридических и финансовых действий.
Экс-полузащитник «Амкала» и 2Drots Прокоп – первый российский футболист в Кингс Лиге.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: соцсети Кингс Лиги
