0

Эдамс: «Мотивации тренироваться – ноль. Нужна цель, миссия»

Эдамс признался, что ему трудно находить мотивацию для тренировок.

«Признаюсь, мотивации тренироваться – ноль. Просто нет мотивации. Заявился во все возможные любительские турниры. У меня была травма, четыре месяца не играл.

Только начал подходить к общей группе – бам: скрудж, грусть, печаль. Нужна цель, миссия. Вот она у меня пока что будет в любительских турнирах», – сказал капитан 2Drots.

Летом Эдамс перенес операцию на гружу. В осеннем WINLINE Кубке Лиги капитан 2Drots сыграл только в одном матче: вышел на замену на 12 минут в четвертьфинале Дивизиона претендентов против Lit Energy (1:2). Проиграв, 2D вылетели из турнира.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: ютуб-канал Эдамса
