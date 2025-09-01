0

ФК «10» отстранил ударившего Маврина сотрудника от работы в клубе на мероприятиях Медиалиги

Андрей Клинников отстранен по решению ФК «10».

В матче открытия нового сезона WINLINE Кубка Лиги после забитого пенальти Шеры администратор ФК «10» Андрей Клинников выбежал на поле и толкнул в спину игрока «Амкала» Василия Маврина.

После игры получивший красную карточку Клинников извинился перед Мавриным. Президент ФК «10» Азамат Мусагалиев осудил поступок своего сотрудника.

«Мы в категоричной форме заявляем, что считаем действия Андрея Клинникова абсолютно недопустимыми.

Мы против любого проявления физического воздействия на футбольном поле и за его пределами. Мы убеждены, что участниками матча являются исключительно футболисты, тренерский штаб и судейская бригада. Никто из посторонних лиц не вправе применять силу в отношении кого-либо из них. Мы категорически осуждаем подобное поведение.

Мы призываем всех обратить внимание на данный инцидент. 

В связи с этим клуб отстраняет Андрея Клинникова от работы в клубе на мероприятиях Медийной футбольной лиги», – написали в телеграм-канале ФК «10».

Пожизненный бан в Медиалиге – грозит сотруднику клуба Мусагалиева. Толкнул в спину звезду лиги

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал ФК «10»
