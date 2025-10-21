6

Арсений Логашов: «Уже давно не получаю удовольствия от футбола»

Арсений Логашов высказался о футболе.

«Я уже давно не получаю удовольствия от футбола. Если раньше была Медиалига с достаточно свободным графиком, то сейчас все эти медиалиги – профессиональный спорт.

Чтобы поддерживать форму, я бегаю с ребятами, которым ничего уже не надо доказывать, никто тебя не будет бить по ногам. А здесь такой момент, что в таком соревновательном футболе я уже не получу удовольствия», – сказал экс-защитник «Локомотива».

В WINLINE Медиалиге 34-летний защитник выступал за «БроукБойз», GOATS, «Деньги», Rocket Team и «Тандем».

На профессиональном уровне Логашов играл за «Анжи», «Ростов», «Локомотив» и другие клубы. Еще у него один матч за сборную России.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: «Спорт-Экспресс»
