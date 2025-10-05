Гол Тошича вывел СКА Басты в полуфинал дивизиона претендентов Кубка Медиалиги
Гол Зорана Тошича вывел СКА в полуфинал WINLINE Кубка Лиги.
За 2 минуты до конца матча 38-летний серб забил с пенальти бонусным мячом (гол таким мячом засчитывается за два) в ворота против Lotus Music в четвертьфинале дивизиона претендентов (аналог пути регионов в FONBET Кубке России).
Экс-игрок ЦСКА выступает за СКА с весны 2025-го. Это его первые голы в текущем турнире.
В полуфинале турнира команда Басты сыграет против «БроукБойз».
СКА проводит четвертый турнир в Медиалиге. В пятом и шестом сезоне МФЛ команда не выходила из группы, а в Кубке Лиги-2024 – вылетела в 1/8 финала.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: WINLINE Медиалига
