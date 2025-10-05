Тошич о забитом пенальти: «Писарский взял мяч первым, чтобы они испугались»

Зоран Тошич высказался о забитом пенальти бонусным мячом в ворота Lotus Music.

СКА обыграл Lotus Music в дивизионе претендентов WINLINE Кубке Медиалиги (2:1). Тошич забил пенальти бонусным мячом.

«Писарский подошел, чтобы они испугались. А я спокойно подошел и сделал. Мы заранее договорились, что Володя возьмет мяч, но потом отдаст мне.

Если честно, я не очень хороший пенальтист, так что хорошо, что пробил спокойно», – сказал экс-хавбек ЦСКА в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.