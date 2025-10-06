«Скорпион. Рыжий. Подходит». Егоров о новом гендире «Спартака»
Дмитрий Егоров считает, что Сергей Некрасов подходит на пост гендира «Спартака».
«Новый гендир «Спартака».
Защитник. Скорпион. Рыжий.
Подходит», – написал президент «БроукБойз».
Бывший вице-президент «Газпромбанка» Некрасов заменил на посту генерального директора клуба Олега Малышева.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
