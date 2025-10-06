2

«Скорпион. Рыжий. Подходит». Егоров о новом гендире «Спартака»

Дмитрий Егоров считает, что Сергей Некрасов подходит на пост гендира «Спартака».

«Новый гендир «Спартака».

Защитник. Скорпион. Рыжий.

Подходит», – написал президент «БроукБойз».

Бывший вице-президент «Газпромбанка» Некрасов заменил на посту генерального директора клуба Олега Малышева.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
