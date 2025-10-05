0

«Ландакова можно в «Манчестер Сити» продавать». Газдан о вратаре 2Drots, потащившим 2 пенальти за тайм

Газдан высказался после матча 2Drots – «СиндЕкат» .

«СиндЕкат» обыграл 2Drots (1:0, 14:13 Б) в ответном полуфинале WINLINE Кубка Медиалиги и вышел в финал элитного дивизиона. Там екатерибуржцы сыграют с ФК «10».

По ходу первого тайма вратарь 2D Дмитрий Ландаков отбил два пенальти от игроков «СиндЕката».

«Эмоций не осталось! Легендарная серия, которую никто не побьет. Как-будто мы заслужили больше. Ландакова можно в «Манчестер Сити» продавать. Заслуженная победа.

Когда выходишь на игру оберегать счет 1:0, по-любому пропустишь. Они выбрали такую тактику, но по футбольному мы были сильнее.

Надо билеты и отель смотреть в Китае. Не могу играть, но команду буду поддерживать», – рассказал хавбек «СиндЕката» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фрузу Анвари.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
