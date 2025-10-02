70-летний Медведев может сыграть за «Амкал» в Медиалиге против команды блогера Литвина

Александр Медведев может сыграть за «Амкал» против Lit Energy Михаила Литвина.

«На следующий матч мы хотим усилиться форвардом Александром Ивановичем Медведевым, который уже доказал свою состоятельность в Кубке России. Думаю, с «литами» он тоже покажет класс», – сказал президент «Амкала » Герман Эль Класико.

Напомним, 70-летний советник председателя «Зенита » сыграл за «Амкал» против «Салюта » (2:1) в FONBET Кубке России. Медведев стал самым возрастным игроком в истории российского футбола.

«Амкал» сыграет с Lit Energy в 6-м туре WINLINE Кубка Медиалиги. Проигравшая команда покинет турнир.

Медведев сыграл 23 минуты за «Амкал» – в 70 лет! Дважды сфолил и обещал проставиться в ресторане