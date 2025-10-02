1

70-летний Медведев может сыграть за «Амкал» в Медиалиге против команды блогера Литвина

Александр Медведев может сыграть за «Амкал» против Lit Energy Михаила Литвина.

«На следующий матч мы хотим усилиться форвардом Александром Ивановичем Медведевым, который уже доказал свою состоятельность в Кубке России. Думаю, с «литами» он тоже покажет класс», – сказал президент «Амкала» Герман Эль Класико.

Напомним, 70-летний советник председателя «Зенита» сыграл за «Амкал» против «Салюта» (2:1) в FONBET Кубке России. Медведев стал самым возрастным игроком в истории российского футбола.

«Амкал» сыграет с Lit Energy в 6-м туре WINLINE Кубка Медиалиги. Проигравшая команда покинет турнир.

Медведев сыграл 23 минуты за «Амкал» – в 70 лет! Дважды сфолил и обещал проставиться в ресторане

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал WINLINE Медиалиги
logoЗенит
logoАмкал
logoСалют
logoLit Energy
logoWinline Кубок Медиалиги
logoпремьер-лига Россия
logoВторая лига Б
logoFONBET Кубок России
logoАлександр Медведев
logoГерман Эль Класико
logoWinline Медиалига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Главные новости
Егоров будет курировать тренерский штаб «Броуков». Президент клуба занял должность тренера-менеджера
вчера, 19:21
Жена Смолова о конфликте Федора на твиче: «Это просто чушь какая-то, раздули из этого. Там все так разговаривают, вот с этими «мамками»
34вчера, 18:13
Экс-тренер Lotus Music Рогов – главный тренер «Броуков». Ранее специалист отказал 2Drots
вчера, 15:42
«Я как медиафутбольный Трамп – должен придумать сделку». Егоров о подписании Смолова
9вчера, 10:04
«Да, влетели в мадридскую стену, но бились как тигры! Не зассали играть в футбол». Сибскана о «Кайрате»
14вчера, 09:09
Млечный о «Банке»: «Пока на паузе в плане тренировок. Нам предстоит разговор со спонсорами»
30 сентября, 19:21
Дмитрий Егоров: «Мне звонит чувак, говорит: «Готовы привезти Балотелли. Зарплата? 10 млн рублей в месяц»
1930 сентября, 18:30
Президент Медиалиги о запрете на добивание пенальти: «Здорово, что профессиональный футбол к этому приходит. Тайм-ауты могут стать следующим нововведением»
2530 сентября, 17:07
Владимир Соловьев про Нани в Медиалиге: «Португальский пенсионер дает автографы, наши детишки с ним фотографируются! Вы серьезно? Ох, как не хватает СМЕРШа»
12830 сентября, 15:23
Дмитрий Егоров получил премию «Добряк на вайбе» – за преданность и любовь к родному клубу
230 сентября, 15:16
Ко всем новостям
Последние новости
Егоров о Ямале: «Мендеш вышвырнул его из игры. Ламин и близко не оправдывает сравнение с Месси»
29сегодня, 08:23
Яковлев о возвращении грязного времени в Медиалиге: «Не хочется возвращаться в проффутбол. У нас есть своя ниша»
2вчера, 19:54
Дмитрий Егоров: «Для меня важнее стать проффклубом и участвовать в РПЛ, чем быть медиакомандой и получать просмотры»
329 сентября, 19:28
Смолов – в заявке «БроукБойз» на Кубок Медиалиги
228 сентября, 16:54
Семин о медиакомандах в FONBET Кубке России: «У них есть шанс выиграть Кубок. Зачем их убирать»
327 сентября, 12:58
Экс-форвард «Рубина» Деспотович близок к переходу в 2Drots из Медиалиги
427 сентября, 12:11
Семин про слова Егорова о лимите на плохой футбол: «Хороший футбол, если разыгрывают от вратаря? Даже «Ман Сити» так не играет. Нужно искать проблемы у себя»
627 сентября, 10:13
Экс-хавбек «Урала» Бикфалви в заявке «СиндЕката» на Кубок Медиалиги
126 сентября, 19:31
«Взлетели, через 20 минут в мотор попала шаровая молния. Помню только удар и черный дым». Кузнецов дважды мог разбиться на самолете
426 сентября, 18:01
Дмитрий Егоров: «Я тоже хотел бы сыграть в Кубке России. Медийные ребята из «Амкал» не могут сделать и 20% того, что могу я»
226 сентября, 17:24