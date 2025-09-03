0

Имай о наказании ФК «10»: «Пускай Лактионов отдыхает на трибуне три игры»

Имай считает, что МФЛ должна наказать ФК «10» за инцидент с Василием Мавриным.

В матче открытия WINLINE Кубка Лиги между «Амкалом» и ФК «10» (1:2) после забитого пенальти сотрудник ФК «10» Андрей Клинников выбежал на поле и толкнул в спину игрока «Амкала» Василия Маврина.

«Десятка» забила, празднует гол. В этот момент я поворачиваю голову и вижу, как этот чудик бежит и специально бьет Васю плечом. Это не был просто толчок, а он направленно сделал движение. Для меня это нонсенс.

Я считаю, что «Десятка» должна понести существенное наказание. Пускай Лактионов отдыхает на трибуне три игры.

То, что его удалили, ничего не поменяет. Это будет повод для сотрудников других команд. Они подумают: «Пойду ударю футболиста другой команды. Ну, удалят меня, тренер посидит до конца игры на трибуне и все». Такие вещи надо пресекать на корню.

Должны наказывать команду в таких ситуациях? Я предлагаю, чтобы главный тренер отсидел на трибуне 2-3 игры. Это тоже самое, что болельщик выбежит и ударит игрока. Тем более Вася не видел этот эпизод, шел спиной к нему. Просто гнилой поступок», – сказал капитан «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
