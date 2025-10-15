Померко покинул СКА из-за конфликта с Карякой. Главному тренеру не понравилось, что хавбек высказал претензии защитнику команды в перерыве матча с «БроукБойз»
По информации Legalbet, Алексей Померко покинул СКА из-за конфликта с главным тренером Андреем Карякой. Специалисту не понравилось поведение хавбека в раздевалке в перерыве матча WINLINE Кубка Медиалиги против «Броуков» (0:1).
«БроукБоиз» обыгрывали СКА после первого тайма – 1:0. В перерыве матча Померко высказал претензии одному из защитников СКА на правах опытного игрока. После игры Каряка сказал 35-летнему полузащитнику, что ему это не понравилось. Также тренер раскритиковал действия Померко в матче. Специалист и футболист не нашли общий язык, и Померко покинул тренировку СКА.
Померко присоединился к СКА перед Кубком Лиги. Хавбек провел за клуб 6 матчей, во всех вышел в стартовом составе. В профессиональной карьере полузащитник играл за «Крылья Советов», «Торпедо», «Краснодар», «Оренбург», «Сочи» и другие команды. На счету Померко 82 матча в РПЛ.
