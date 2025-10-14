0

Газинский отказал «Амкалу»: «Если бы предложили то, от чего нельзя отказаться, я бы уже был там»

Юрий Газинский не перейдет в «Амкал» из WINLINE Медиалиги.

Ранее сообщалось, что Газинский вел переговоры с «Амкалом».

«Это уже неактуальная информация. Звонили, разговаривали. Если бы предложили то, от чего отказаться нельзя, я бы уже был там», – сказал бывший хавбек «Краснодара» и сборной России.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Спорт-Экспресс»
