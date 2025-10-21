Газдан о «БроукБойз»: «Опять Егоров начинает говорить, что команда на грани закрытия, у них все плохо. Я в это уже не верю»

Газдан не верит, что «БроукБойз» могут закрыться.

Газданов : «Опять, по-классике, Егоров начинает говорить, что «Броуки» на грани закрытия, опять у них все плохо. Я в это уже не верю. После каждого вылета говорят, что они на стадии развала, не знают ничего о своем будущем, о спонсорах, бюджете»

Подберезкин : «Может, на самом деле так и есть. Думаю, что «Броуки» будут существовать. Другое дело – по каким финансам. Может, будут какие-то урезки»

Ранее президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров, рассуждая о будущем команды, заявил , что «устал постоянно выпрыгивать из штанов».