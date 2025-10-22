1

Райзен: «Медиафутбол не стагнирует – он ###### как деградирует»

Артем Райзен раскритиковал траекторию развития WINLINE МФЛ.

«Медиафутбол не то, что стагнирует – он ###### [очень] проседает. Невероятным образом. Я готов с кем угодно дискутировать на данный счет.

Я читаю паблик со 100 тыс. подписчиков, а он даже опасные моменты из матчей не публикует. Где я могу хоть что-то увидеть?

В матче «СиндЕкат» – ФК «10» было 300 моментов, а выкладывают 4 гола и один удар локтем. Это худшее в истории освещение медиасобытий, которое называется Медиалигой. Вы прикалываетесь?

Отмотайте свои новостные ленты: раньше на один гол было 5-6 постов. Где это сейчас? Я промолчу про то, какие команды взяли в лигу, про посыл, про отношения, про уровень лицемерия. Медиафутбол планомерно убивается главными лицами», – заявил президент «БроукБойз».

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: ютуб-канал «БроукБойз»
