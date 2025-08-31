  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «Теперь мы знаем, что мышиная возня – это подбегать сзади и бить с локтя. Я надеюсь, будет не только дисквалификация, но и накажут команду». Станос об инциденте в матче «Амкала» и ФК «10»
1

«Теперь мы знаем, что мышиная возня – это подбегать сзади и бить с локтя. Я надеюсь, будет не только дисквалификация, но и накажут команду». Станос об инциденте в матче «Амкала» и ФК «10»

Станос высказался об инциденте в матче «Амкала» и ФК «10».

– После матча «Десятки» ты написал: «Теперь мы увидели, что такое мышиная возня». Что это значит?

– Азамат внес термин мышиная возня в Медиалигу, адресуя это «Амкалу». Теперь стало понятно, что он имел в виду. Теперь понятно, что такое мышиная возня – это подбегать сзади и бить с локтя.

Азамат сказал еще хорошую вещь: «Лучше бы в лицо подошел и что-то там сделал». Видно, что он не против таких ситуаций. Я вижу, что Азамат поддерживает такое направление в МФЛ – мышиную возню.

Мы такое не поддерживаем. Миша [Литвин] после инцидента со СКА сказал: «Да, так делать нельзя». Он же не сказал: «Да я подбежал в лицо, еще что-то».

Кроме Азамата, как будто бы никто не поддерживает такое в лиге. Я надеюсь, Медиалига обратит на это внимание. Когда та ситуация произошла, говорили, что это крайний раз, когда на такое закрывают глаза. Я надеюсь, тут не только дисквалификация будет, но и накажут команду. Например, всю бровку уберут, кроме игроков.

Фикус верно сказал: как мы узнаем, что его уволили? Азамат скажет, что его уволили, а человек будет дальше работать. Азамат против этой ситуации? Он против, если со спины. Азамат за то, чтобы становились друг напротив друга и прям в мясо били.

– Какое должно быть наказание для сотрудника ФК «10»?

– Мишу в прошлый раз посадили на 15 суток. За меньшие проступки чуть ли не из лиги выгоняли. Здесь надо не просто дисквалификацию. Это не страшно уже. Тем более это Азамат. Какая-нибудь мышиная возня произойдет, и со временем этот человек окажется на бровке.

Драки надо прекращать. Николай, я не понимаю, мне безопасно находиться в МФЛ? Вася Маврин тоже думал, что безопасно. И что он получил? Локоть в спину. Мы здесь ради контента, а какие-то неадекватные люди выбегают. Как-то надо обезопасить нас на бровке, на поле. Как я семью приведу, если знаю, что у ФК «10» кто-то может выбежать, кого-то ударить, – сказал руководитель Lit Energy в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

Напомним, в матче открытия нового сезона WINLINE Кубка Лиги между «Амкалом» и ФК «10» администратор «Десятки» Андрей Клинников выбежал на поле и толкнул в спину хавбека «Амкала» Василия Маврина.

Пожизненный бан в Медиалиге – грозит сотруднику клуба Мусагалиева. Толкнул в спину звезду лиги

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
logoАмкал
logoWinline Медиалига
logoВасилий Маврин
logoФК 10
logoАзамат Мусагалиев
logo«STANOS» Стас Малиев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дмитрий Егоров: «Разве монтажер «Амкала» не ставил подножки людям? Провокации и мат – все это тоже было. Очень странные заявления представителей «Амкала»
130 августа, 20:35
Пожизненный бан в Медиалиге – грозит сотруднику клуба Мусагалиева. Толкнул в спину звезду лиги
2029 августа, 22:15
Герман об админе «Десятки», ударившем Маврина : «Я хотел бы, чтобы этот человек больше не работал в медиафутболе»
129 августа, 20:27
Герман: «Горит от ########, который решил, что ему можно нанести урон игроку. Ему вернется так сильно, что он пожалеет»
129 августа, 17:48
«Я идиот. Публично признаю свою вину». Администратор ФК «10» извинился перед Мавриным
229 августа, 17:29
Главные новости
«Смолов перешел в разряд между медиафутболом, медиактивностью и киберспортом. Хотя говорил, что и в «Спартаке» бы смог». Трушечкин о форварде
14сегодня, 15:18
ФК «10» отстранил ударившего Маврина сотрудника от работы в клубе на мероприятиях Медиалиги
сегодня, 13:30
Станос: «Если Азамат подойдет ко мне, встанет лицом к лицу, мне че делать? Ладно если Дэн Безопасность будет рядом…»
1сегодня, 13:15
Полуголый мужчина в косынке проник в психоневрологическую клинику жены Смолова. Подано заявление в полицию
134сегодня, 10:52
Фил Воронин ответил Егорову по поводу включения «Банки» в верхнюю сетку: «Какая разница, мы уже здесь. Меня его слова совсем не трогают»
сегодня, 09:15
ФК «10» впервые в истории обыграл «Амкал», 2Drots выиграли у «Броуков» по буллиталити в 1-м туре WINLINE Кубка Лиги
вчера, 20:41
«СиндЕкат« обыграл «Альфа-Банку» благодаря голу Барсова на последней минуте
вчера, 20:02
«Матч ТВ» победил «Народную Команду» в 1-м туре Кубка Лиги
вчера, 19:18
Smol Squad Федора Смолова обыграл Hoops, Ctrl+V уступил команде Плющенко. Третий тур Уличного Футбола
вчера, 16:25
Lit Energy вырвал победу у Lotus Music, забив красным мячом с пенальти в концовке
вчера, 16:20
Ко всем новостям
Последние новости
Плющенко и Кириллова проиграли OBLADAET и Назаркиной, Текила и Дранец выиграли у Кравца и Крупениной в Лига Ставок Теннисный клуб
1вчера, 20:37
Отстраненный от футбола Писарский забил дебютный гол за СКА Басты. Клуб разгромил «Добрый Вечер» в 1-м туре Кубка Лиги – 4:0
230 августа, 14:20Видео
«Амкал» с 70-летним председателем «Зенита» Медведевым сыграет против «Салюта», «Броуки» – против «Леон Сатурн». Расписание кубковых матчей медиакоманд
226 августа, 12:56
Померко – игрок СКА Басты
524 августа, 16:03
Хавбек «Амкала» Папикян – в символической сборной второго раунда Пути регионов
24 августа, 13:54
Кудряшов о продолжении карьеры: «Пока в 2Drots на полгода. Мне 38 лет, президенты переживают за мой возраст, травмы»
24 августа, 09:52
Шишкин о Смолове: «По игровым качествам соответствует уровню РПЛ. Возраст позволяет играть. Как Дзюба, который наводит порядок в коллективе и приносит результат «Акрону»
222 августа, 11:38
«Переходим на наличку. Вместо «Яндекс.Карт» таксисты используют обычные». Защитник «Авангарда» о жизни в Курске и Орле
922 августа, 10:54
Егоров о пенальти в ворота 2Drots во втором раунде Фонбет Кубка России: «Дротам» уж точно нельзя пенять на судейство»
121 августа, 08:49
Экс-защитник «Балтики» Дудиев присоединился к Fight Nights
20 августа, 19:31