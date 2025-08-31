«Теперь мы знаем, что мышиная возня – это подбегать сзади и бить с локтя. Я надеюсь, будет не только дисквалификация, но и накажут команду». Станос об инциденте в матче «Амкала» и ФК «10»

Станос высказался об инциденте в матче «Амкала» и ФК «10».

– После матча «Десятки» ты написал: «Теперь мы увидели, что такое мышиная возня». Что это значит?

– Азамат внес термин мышиная возня в Медиалигу , адресуя это «Амкалу ». Теперь стало понятно, что он имел в виду. Теперь понятно, что такое мышиная возня – это подбегать сзади и бить с локтя.

Азамат сказал еще хорошую вещь: «Лучше бы в лицо подошел и что-то там сделал». Видно, что он не против таких ситуаций. Я вижу, что Азамат поддерживает такое направление в МФЛ – мышиную возню.

Мы такое не поддерживаем. Миша [Литвин] после инцидента со СКА сказал: «Да, так делать нельзя». Он же не сказал: «Да я подбежал в лицо, еще что-то».

Кроме Азамата, как будто бы никто не поддерживает такое в лиге. Я надеюсь, Медиалига обратит на это внимание. Когда та ситуация произошла, говорили, что это крайний раз, когда на такое закрывают глаза. Я надеюсь, тут не только дисквалификация будет, но и накажут команду. Например, всю бровку уберут, кроме игроков.

Фикус верно сказал: как мы узнаем, что его уволили? Азамат скажет, что его уволили, а человек будет дальше работать. Азамат против этой ситуации? Он против, если со спины. Азамат за то, чтобы становились друг напротив друга и прям в мясо били.

– Какое должно быть наказание для сотрудника ФК «10»?

– Мишу в прошлый раз посадили на 15 суток. За меньшие проступки чуть ли не из лиги выгоняли. Здесь надо не просто дисквалификацию. Это не страшно уже. Тем более это Азамат. Какая-нибудь мышиная возня произойдет, и со временем этот человек окажется на бровке.

Драки надо прекращать. Николай, я не понимаю, мне безопасно находиться в МФЛ? Вася Маврин тоже думал, что безопасно. И что он получил? Локоть в спину. Мы здесь ради контента, а какие-то неадекватные люди выбегают. Как-то надо обезопасить нас на бровке, на поле. Как я семью приведу, если знаю, что у ФК «10» кто-то может выбежать, кого-то ударить, – сказал руководитель Lit Energy в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

Напомним, в матче открытия нового сезона WINLINE Кубка Лиги между «Амкалом» и ФК «10» администратор «Десятки » Андрей Клинников выбежал на поле и толкнул в спину хавбека «Амкала» Василия Маврина.

