Райзен заявил, что «Амкал» подпишется с WINLINE: «Клуб не смог найти других спонсоров»

WINLINE станет партнером «Амкала».

«Букмекеры тратят на команду и лигу 2-2,5 млрд. рублей. Компания, которая финансирует Меидиалигу (WINLINE – Спортс’‘) тратит 1 млрд рублей. Плюс у меня есть инсайдерская информация, что она подпишет «Амкал».

Этот контракт будет подписан не от хорошей жизни, а потому что «Амкал» не смог найти других спонсоров. Титульный спонсор был вынужден их подписать, чтобы сохранить большого игрока внутри организации, которую они поддерживают. Поэтому «Амкал» будет на плаву», – заявил президент «БроукБойз » Райзен.

С 2022 года «Амкал » сотрудничает с букмекерской компание Pari. До этого клуб сотрудничал с FONBET и 1XBET.