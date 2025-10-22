Райзен заявил, что «Амкал» подпишется с WINLINE: «Клуб не смог найти других спонсоров»
WINLINE станет партнером «Амкала».
«Букмекеры тратят на команду и лигу 2-2,5 млрд. рублей. Компания, которая финансирует Меидиалигу (WINLINE – Спортс’‘) тратит 1 млрд рублей. Плюс у меня есть инсайдерская информация, что она подпишет «Амкал».
Этот контракт будет подписан не от хорошей жизни, а потому что «Амкал» не смог найти других спонсоров. Титульный спонсор был вынужден их подписать, чтобы сохранить большого игрока внутри организации, которую они поддерживают. Поэтому «Амкал» будет на плаву», – заявил президент «БроукБойз» Райзен.
С 2022 года «Амкал» сотрудничает с букмекерской компание Pari. До этого клуб сотрудничал с FONBET и 1XBET.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: ютбу-канал Райзена
