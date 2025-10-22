Станос – Егорову: «Мише Литвину глубоко #####, чего тебе не хватает. Всем глубоко ##### на все, нужна только победа»

Станос обяснил, почему Михаил Литвин не записывает контент о жизни ФК Lit Energy.

В эфире шоу «Стол» президент «БроукБойз » Дмитрий Егоров и президент Lit Energy Станос дискутировали о контенте команды LE.

Дмитрий Егоров: «Мне от Миши [Литвина, президента и создателя Lit Energy] не хватает хоть чего-то в простом формате о его команде. Чтобы он что-то разобрал, как они общаются с тренером, как живет команда. Мне не хватает жизни».

Станос: «Думаю, Мише Литвину глубоко #####, чего тебе не хватает. Честно скажу, всем глубоко ##### на все, нужна только победа».

Lit Energy вышел в финал Дивизиона претендентов WINLINE Кубка Лиги, где сыграет с «СиндЕкатом ».