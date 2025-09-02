«Полгода и более». Осипов о сроках дисквалификации администратора ФК «10»

Николай Осипов назвал срок, на который может быть отстранен из МФЛ админ ФК «10».

«Мы за вещи, выходящие из ряда вон, будем сильно карать, потому что таких историй накопилось много. Многие люди именно только с ними ассоциируют Медиалигу. Хочется, чтобы подобных ситуаций было как можно меньше.

Дисквалификации будут весьма строгими. Я думаю, что речь идет о полугоде и более. Как минимум потому, что за плюс-минус похожие ситуации не меньше срок получали люди, которые себе позволяли похожие вещи.

Последнее, что приходит на ум, это история из Абу-даби, где тренер Fight Nights сделал плюс-минус то же самое с Гайнуллиным. Поэтому я думаю, что надолго. Это как пример, похожий по степени дисквалификации, это было полгода, и по тому, что это было неожиданно», – сказал президент WINLINE Медиалиги .

ФК «10» уже отстранил Андрея Клинникова от работы в клубе и на мероприятиях МФЛ.

Напомним, что в матче открытия нового сезона WINLINE Кубка Лиги после забитого пенальти Шеры администратор ФК «10» Андрей Клинников выбежал на поле и толкнул в спину игрока «Амкала » Василия Маврина .

После игры получивший красную карточку Клинников извинился перед Мавриным. Президент ФК «10» Азамат Мусагалиев осудил поступок своего сотрудника.

Пожизненный бан в Медиалиге – грозит сотруднику клуба Мусагалиева. Толкнул в спину звезду лиги