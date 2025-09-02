0

«Полгода и более». Осипов о сроках дисквалификации администратора ФК «10»

Николай Осипов назвал срок, на который может быть отстранен из МФЛ админ ФК «10».

«Мы за вещи, выходящие из ряда вон, будем сильно карать, потому что таких историй накопилось много. Многие люди именно только с ними ассоциируют Медиалигу. Хочется, чтобы подобных ситуаций было как можно меньше.

Дисквалификации будут весьма строгими. Я думаю, что речь идет о полугоде и более. Как минимум потому, что за плюс-минус похожие ситуации не меньше срок получали люди, которые себе позволяли похожие вещи.

Последнее, что приходит на ум, это история из Абу-даби, где тренер Fight Nights сделал плюс-минус то же самое с Гайнуллиным. Поэтому я думаю, что надолго. Это как пример, похожий по степени дисквалификации, это было полгода, и по тому, что это было неожиданно», – сказал президент WINLINE Медиалиги.

ФК «10» уже отстранил Андрея Клинникова от работы в клубе и на мероприятиях МФЛ.

Напомним, что в матче открытия нового сезона WINLINE Кубка Лиги после забитого пенальти Шеры администратор ФК «10» Андрей Клинников выбежал на поле и толкнул в спину игрока «Амкала» Василия Маврина.

После игры получивший красную карточку Клинников извинился перед Мавриным. Президент ФК «10» Азамат Мусагалиев осудил поступок своего сотрудника.

Пожизненный бан в Медиалиге – грозит сотруднику клуба Мусагалиева. Толкнул в спину звезду лиги

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: новый выпуск «Стола» 
logoНиколай Осипов
logoВасилий Маврин
logoФК 10
logoWinline Кубок Медиалиги
logoWinline Медиалига
logoАмкал
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ФК «10» отстранил ударившего Маврина сотрудника от работы в клубе на мероприятиях Медиалиги
1 сентября, 13:30
Станос: «Если Азамат подойдет ко мне, встанет лицом к лицу, мне че делать? Ладно если Дэн Безопасность будет рядом…»
11 сентября, 13:15
«Теперь мы знаем, что мышиная возня – это подбегать сзади и бить с локтя. Я надеюсь, будет не только дисквалификация, но и накажут команду». Станос об инциденте в матче «Амкала» и ФК «10»
131 августа, 18:53
Пожизненный бан в Медиалиге – грозит сотруднику клуба Мусагалиева. Толкнул в спину звезду лиги
2029 августа, 22:15
Герман об админе «Десятки», ударившем Маврина : «Я хотел бы, чтобы этот человек больше не работал в медиафутболе»
129 августа, 20:27
Главные новости
Азамат – Панову: «Тогда откуда идет такое поведение Маврина?»
сегодня, 08:54
Корш: «С Кузнецовым осталась незаконченная история. Не смог доказать, что способен играть в старте 2Drots. Сейчас, возможно, выпадет шанс доказать все в «БроукБойз»
вчера, 19:54
Гаранин о медиафутболе: «Результаты в Кубке России показывают уровень Медиалиги. У меня очень хорошая работа с серьезными людьми»
6вчера, 18:33
Дмитрий Кортава: «Прорабатываем возможность проведения матчей грандов медиафутбола в Абхазии»
вчера, 17:54
Станос о посещаемости матчей Lit Energy: «Литвин показал, сколько он может собрать. Дальше он собирал столько, сколько хочет»
вчера, 15:56
«Когда сказали, что у него за травма – я не мог поверить. Ночами не спал». Игрок «Эгриси» Али о фоле на футболисте Chertanovo
вчера, 13:43
Назар о конфликте с Мавриным: «От него были и толчки, и все остальное. Да и ##### уже, я иду домой победителем»
вчера, 09:59
Егоров раскритиковал «Банку»: «10 болельщиков на трибуне – над этим нужно работать, а не над скетчами. У вас не рофлоклуб»
21 сентября, 20:20
Болельщики в Абхазии получили премию «Добряк на вайбе» за аншлаг и роскошную атмосферу на матче в Сухуме
251 сентября, 18:30Видео
«Эгриси» и Unwanted Boys сыграют 6 сентября, Chertanovo и «Апсны» – 7-го. Опубликовано расписание ответных матчей 1-го тура WINLINE Кубка Лиги
1 сентября, 17:30
Ко всем новостям
Последние новости
«Сначала пойду в команду Касильяса, потом Агуэро». Прокоп о просмотре в Кингс Лиге
вчера, 11:41
Плющенко и Кириллова проиграли OBLADAET и Назаркиной, Текила и Дранец выиграли у Кравца и Крупениной в Лига Ставок Теннисный клуб
131 августа, 20:37
Отстраненный от футбола Писарский забил дебютный гол за СКА Басты. Клуб разгромил «Добрый Вечер» в 1-м туре Кубка Лиги – 4:0
230 августа, 14:20Видео
«Амкал» с 70-летним председателем «Зенита» Медведевым сыграет против «Салюта», «Броуки» – против «Леон Сатурн». Расписание кубковых матчей медиакоманд
226 августа, 12:56
Померко – игрок СКА Басты
524 августа, 16:03
Хавбек «Амкала» Папикян – в символической сборной второго раунда Пути регионов
24 августа, 13:54
Кудряшов о продолжении карьеры: «Пока в 2Drots на полгода. Мне 38 лет, президенты переживают за мой возраст, травмы»
24 августа, 09:52
Шишкин о Смолове: «По игровым качествам соответствует уровню РПЛ. Возраст позволяет играть. Как Дзюба, который наводит порядок в коллективе и приносит результат «Акрону»
222 августа, 11:38
«Переходим на наличку. Вместо «Яндекс.Карт» таксисты используют обычные». Защитник «Авангарда» о жизни в Курске и Орле
922 августа, 10:54
Егоров о пенальти в ворота 2Drots во втором раунде Фонбет Кубка России: «Дротам» уж точно нельзя пенять на судейство»
121 августа, 08:49