«Полгода и более». Осипов о сроках дисквалификации администратора ФК «10»
«Мы за вещи, выходящие из ряда вон, будем сильно карать, потому что таких историй накопилось много. Многие люди именно только с ними ассоциируют Медиалигу. Хочется, чтобы подобных ситуаций было как можно меньше.
Дисквалификации будут весьма строгими. Я думаю, что речь идет о полугоде и более. Как минимум потому, что за плюс-минус похожие ситуации не меньше срок получали люди, которые себе позволяли похожие вещи.
Последнее, что приходит на ум, это история из Абу-даби, где тренер Fight Nights сделал плюс-минус то же самое с Гайнуллиным. Поэтому я думаю, что надолго. Это как пример, похожий по степени дисквалификации, это было полгода, и по тому, что это было неожиданно», – сказал президент WINLINE Медиалиги.
ФК «10» уже отстранил Андрея Клинникова от работы в клубе и на мероприятиях МФЛ.
Напомним, что в матче открытия нового сезона WINLINE Кубка Лиги после забитого пенальти Шеры администратор ФК «10» Андрей Клинников выбежал на поле и толкнул в спину игрока «Амкала» Василия Маврина.
После игры получивший красную карточку Клинников извинился перед Мавриным. Президент ФК «10» Азамат Мусагалиев осудил поступок своего сотрудника.
Пожизненный бан в Медиалиге – грозит сотруднику клуба Мусагалиева. Толкнул в спину звезду лиги