  • Николай Осипов: «Победитель Суперкубка Медиалиги может сыграть с участником основного этапа Лиги чемпионов»
Николай Осипов: «Победитель Суперкубка Медиалиги может сыграть с участником основного этапа Лиги чемпионов»

Николай Осипов рассказал о возможной игре медиаклуба с участником Лиги чемпионов.

– У Медиалиги есть мысли, чтобы обладатель Суперкубка сыграл с интересным соперником.

– Возможен ли матч с «Кайратом»?

– Я бы замахивался повыше.

– Учитывая популярность команды, тот же Герман Эль Класико, говорил, что «Амкал» с радостью бы сыграл с «Кайратом».

– Я думаю, у медиаклубов есть возможность сыграть без участия лиги. Клуб, с которым планируется сыграть, не из постсоветского пространства. Он участник основного этапа Лиги чемпионов, – заявил президент WINLINE Медиалиги.

Ранее президент МФЛ сообщил, что Суперкубок может пройти в формате одного матча между чемпионом шестого сезона Медиалиги и Кубка Лиги. 

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал 13TEAM
Комментарии
