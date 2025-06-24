Лещук встретился с Дартом Вейдером в шоу о медиафуболе. Вратарь «Динамо» называл игру с «Амкалом» цирком из-за героя «Звездных войн» на бровке

Игорь Лещук встретился с Дартом Вейдером перед матчем «Динамо» – 2Drots.

Лещук принял участие в еженедельной программе о медиафутболе «Стол» Севастиана Терлецкого. Во время съемок в темноте из-за спины вратаря «Динамо» появились герои «Звездных войн» – Дарт Вейдер и Чубакка.

«Представляешь, снимет маску, а там Карпин», – сказал Терлецкий.

В январе Лещук назвал игру «Динамо» против «Амкала» цирком, потому что «вдоль скамейки ходил Дарт Вейдер, а какие-то чудики танцевали брейк-данс».

«Динамо» сыграет с 2Drots из Winline Медиалиги 26 июня на «ВТБ Арене». Для Валерия Карпина этот матч станет дебютным на посту главного тренера бело-голубых.

Фото: ютуб-канал «Это медиафутбол, бро!»