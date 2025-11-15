  • Спортс
Базелюк о спордире 2Drots: «И близко не факт, что я принял бы их предложение. Но как же он пытается выкрутиться»

Константин Базелюк: как же спордир 2Drots Ильдар пытается выкрутиться.

Бывший форвард ЦСКА Константин Базелюк, выступающий сейчас за Lit Energy, ответил спортивному директору 2Drots.

Ранее Базелюк заявил, что не перешел в 2Drots, потому что его проигнорировал спортивный директор клуба Ильдар. Спордир 2Drots ответил, что, по его информации, на момент переговоров Базелюк уже подписал контракт с Lit Energy.

«Посмотрел отрывок со «Стола» с господином Ильдаром. Было смешно слушать его отмазки про три месяца общения. Один звонок в конце мая (было знакомство) и один звонок в начале июля (он спросил, когда я решу по Медиалиге).

Про то, что я якобы сделал аукцион какой-то и уже изначально договорился [с Lit Energy] – бред!

Всем клубам, кто со мной связывался, я написал в один день, в одно время, что открыт к предложениям (есть скрины). В течение дня сделали предложения. После пары дней я принял решение. Не было никакого аукциона.

Меня просто раздражает, когда люди говорят сначала: «Дай мне знать первому, когда ты решишь». А потом: «Супер! Вечером встречаюсь с президентами и после сделаю предложение». И пропадает. А потом выдает такое.

Ладно бы сказал просто: «Мы решили, что ты нам не нужен». Или, что нашли другой вариант».

У меня нет никакой обиды на 2Drots. И я рад, что выбрал Lit Energy. По-прежнему считаю, что сделал правильный выбор. Просто было смешно слушать такое. Вообще и близко не факт, что я бы принял их предложение. Но как же он пытается выкрутиться», – написал нападающий Lit Energy.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Константина Базелюка
