Егоров о своих подписчиках: «У меня они в основном малолетние. Когда молодые пишут хрень – их лучше банить»

Дмитрий Егоров: у меня в основном малолетние подписчики и я их блокирую.

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров заявил, что блокирует своих подписчиков, которые называют его «Димулькиным».

– Попался скриншот, где ты пишешь, что банишь подписчиков, которые называют тебя «Димулькиным». За что ты их банишь?

– У меня в основном малолетние подписчики. В комментариях хочется услышать мнение, а не панибратское обращение ко мне. Можно обращаться на «ты», но точно не в уменьшительно-ласкательной форме. Буду продолжать банить.

– Именно за эту форму банишь?

– «Димка», «Димулькин», «Димулька». Мне не нравится, потому что пишут молодые, а я старше. Когда молодые пишут хрень – их лучше банить, чтобы они не писали это другим и задумывались в следующий раз, если они захотят написать кому-то коммент. Коммент – это мнение, а не панибратское обращение, – заявил президент «БроукБойз ».

Media Football Awards: выбери лучших в медиафутболе