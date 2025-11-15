Слон станет папой: «Только это держало меня на плаву последние полгода, несмотря на все трудности»

Слон станет папой.

Хавбек 2Drots Владислав Ослоновский сообщил, что скоро станет папой.

«Только это держало меня на плаву последние полгода, несмотря на все трудности. Невероятные чувства. Когда кладешь руку на живот и чувствуешь, как живое существо там шевелится, сердце будто замирает на секунду. Помню, как Эд, Стилек и другие ребята говорили: «Вот появятся у тебя дети, и тогда ты многое поймешь!» Я старался представить, но нет, это невозможно объяснить словами.

Всю сознательную жизнь, с самой юности, я представлял, что когда-то у меня будет ребенок. Буквально визуализировал и мечтал, что он увидит, как я играю в большой футбол. Как я когда-то увидел игру своего отца. И теперь у меня есть еще один стимул и мотивация поправить здоровье, начать снова играть и реализовать эту мечту. Или даже предназначение. И я просто знаю, что это сделаю», – написал полузащитник 2Drots.

Media Football Awards: выбери лучших в медиафутболе