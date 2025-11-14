8

Дмитрий Кузнецов: «ЦСКА нужен новый хороший форвард, который будет умным и забивным»

Дмитрий Кузнецов: ЦСКА нужен новый хороший форвард.

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался об игре армейцев.

«ЦСКА очень здорово начал. Сейчас уже чуть натужно играют. Думаю, что армейцам нужен новый хороший форвард, который будет умным и забивным. Это главная проблема ЦСКА сейчас.

Думаю, в зимний перерыв эту проблему решат. У армейцев хорошая атакующая группа: Глебов, Кисляк, Обляков. Гайич подключается всегда, Алвес выздоровеет. Но нападающий нужен. В целом, по результату все хорошо, а по игре – сейчас чуть приостановились», – сказал бывший тренер 2Drots и «БроукБойз».

Media Football Awards: выбери лучших в медиафутболе

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДмитрий Кузнецов
logoпремьер-лига Россия
logoИван Обляков
logoWinline Медиалига
logoМилан Гайич
logo2Drots
logoМатеус Алвес
logoКирилл Глебов
logoЦСКА
logoБроукБойз
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Крид, «Добряк на вайбе» или Кузнецов – в списке номинантов на медиафутбольный мем года
11 ноября, 12:08
Карпин о невызове Мостового: «Другие футболисты хорошо себя проявляют – Садулаев, Глебов, Головин, есть Глушенков, Миранчук, Обляков. Это конкуренция, абсолютно нормальная история»
10 ноября, 17:15
«Ивахнов – чистый амкаловец. Молодой, но скуфоватый». Егоров о форварде «Амкала»
6 ноября, 16:14
Главные новости
Дмитрий Кузнецов: «Кисляк и Глебов прибавляют сейчас. Им не нужно переезжать, так как есть отрицательный пример Захаряна»
вчера, 19:05
Google из-за «сексуального контента» наложил ограничения на последний выпуск «Стола»
вчера, 18:01
Егоров о своих подписчиках: «У меня они в основном малолетние. Когда молодые пишут хрень – их лучше банить»
вчера, 16:38
Тошич о жизни в Москве: «В очереди за кофе человек спрашивает: «Ты легенда! Можно я за тебя оплачу?»
вчера, 14:58
Ряба, Кленкин, Ланда или кто-то другой? Голосуй за лучшего игрока года в медиафутболе
вчера, 13:01
Зоран Тошич: «Я бы еще играл в ЦСКА, если бы с телом было все хорошо. Я бы рвал жопу и работал на 300 процентов»
вчера, 12:38
Базелюк, Златан или Гооге? Голосуй за нападающего года в медиафутболе
вчера, 12:17
Маврин, Скоропуп или Подберезкин? Голосуй за полузащитника года в медиафутболе
вчера, 11:15
Оле, Гудай или Герас? Голосуй за защитника года в медиафутболе
вчера, 10:30
Экс-форвард ФК «10» Мусагалиева Фратя дебютировал за сборную Молдовы в матче с Италией
вчера, 09:37
Ко всем новостям
Последние новости
Герман Эль Класико: «Слышал, что команда Плющенко будет в российской Кингс Лиге»
10 ноября, 19:17
«Акрон» перенес матч с 2Drots на весну: «В ноябре не получится. Проходит форум, большая нагрузка на поле»
8 ноября, 19:10
Газинский о Медиалиге: «Была возможность попробовать, но не так сильно хочется»
8 ноября, 18:36
Герман Эль Класико о «Динамо»: «Не верю в вылет из РПЛ и отставку Карпина»
8 ноября, 13:54
Газинский о Медиалиге: «Интересный формат, но тяжело сравнивать с профессиональным футболом. Здесь больше про шоу»
8 ноября, 13:01
Мусагалиев о Галицком: «Он из тех людей, которые не спорят на свою команду. Никогда не слышал, чтобы он делал прогнозы перед матчами «Краснодара»
7 ноября, 15:14
Тренер ФК «10» Лактионов получил предложение из чемпионата Южной Кореи
6 ноября, 13:16
Максим Данилин: «Десятке» по силам побить все рекорды и пройти как можно дальше в Кубке России»
3 ноября, 20:56
ФК «10» Мусагалиева дебютирует в Кубке России в следующем сезоне
3 ноября, 19:45
2Drots не сыграют с «Акроном»: «Наш состав не готов для такой игры»
1 ноября, 15:44