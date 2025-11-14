Дмитрий Кузнецов: «ЦСКА нужен новый хороший форвард, который будет умным и забивным»

Дмитрий Кузнецов: ЦСКА нужен новый хороший форвард.

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался об игре армейцев.

«ЦСКА очень здорово начал. Сейчас уже чуть натужно играют. Думаю, что армейцам нужен новый хороший форвард, который будет умным и забивным. Это главная проблема ЦСКА сейчас.

Думаю, в зимний перерыв эту проблему решат. У армейцев хорошая атакующая группа: Глебов, Кисляк, Обляков. Гайич подключается всегда, Алвес выздоровеет. Но нападающий нужен. В целом, по результату все хорошо, а по игре – сейчас чуть приостановились», – сказал бывший тренер 2Drots и «БроукБойз ».

