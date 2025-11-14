15

Тошич о жизни в Москве: «В очереди за кофе человек спрашивает: «Ты легенда! Можно я за тебя оплачу?»

Зоран Тошич: Метро очень удобно.

Экс-хавбек ЦСКА Зоран Тошич рассказал о жизни в Москве.

– Звезда РПЛ ездит на метро?

– Я всегда передвигаюсь на такси. Но есть случаи, когда я хочу взять такси до «Лужников» и мне показывает 45 минут. Или от «Лужников» до дома на «Динамо» – 45 минут. На метро это займет минут 20-25. Метро очень удобно.

Во время карьеры тяжело было бы передвигаться на метро, потому что тебя все узнают. Сейчас, когда мое время как футболиста прошло, узнают не так часто, как раньше, чтобы упасть при виде Тошича. Так что для меня это не проблема.

– Тебя узнают таксисты?

– Бывает, да. В основном болельщики ЦСКА. Вчера очень приятная история была. Но не в такси. Здесь, где живу, постоянно закупаюсь в «Азбуке вкуса». Я хотел взять кофе и маленький кейк. И стою в очереди, заказываю, и человек сзади спрашивает у меня: «Можно я, пожалуйста, за тебя оплачу?»

Я говорю: «Не надо, спасибо». А он мне: «Не-не-не, я болельщик ЦСКА, я очень уважаю все, что ты сделал для ЦСКА. Ты легенда, очень рад тебя видеть. Можно, пожалуйста?» Пришлось согласиться, – рассказал Тошич.

В 2025-м Тошич играл за ростовский СКА в WINLINE Медиалиге. За 6 матчей во всех турнирах МФЛ серб забил 4 гола и отдал 2 голевых паса.

