Игорь Лещук: «Динамо» и так сильнее команд Медиалиги. Для них это знаковый матч, а для нас – подготовка к сезону»

Игорь Лещук высказался о предстоящем матче против 2Drots.

«Динамо» и так сильнее команд Медиалиги, мы – профессионалы. Для них это знаковый матч, а для нас – подготовка к сезону, чтобы набегать километраж и сделать технико-тактические действия.

Приятнее будет играть с сербскими профессиональными клубами. С командой Медиалиги выйдем и сыграем, как на тренировке», – сказал голкипер «Динамо».

«Динамо» сыграет с 2Drots из Winline Медиалиги 26 июня на «ВТБ Арене». Для Валерия Карпина этот матч станет дебютным на посту главного тренера бело-голубых.

Напомним, «Динамо» проиграло «Амкалу» (2:3) в товарищеском матче в ноябре прошлого года. Ранее бело-голубые дважды обыгрывали медиакоманды. В июне 2022-го «Динамо» выиграло у «Амкала » (5:0). В ноябре 2023-го клуб обыграл 2Drots (2:1).