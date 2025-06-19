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Игорь Лещук: «Динамо» и так сильнее команд Медиалиги. Для них это знаковый матч, а для нас – подготовка к сезону»

Игорь Лещук высказался о предстоящем матче против 2Drots.

«Динамо» и так сильнее команд Медиалиги, мы – профессионалы. Для них это знаковый матч, а для нас – подготовка к сезону, чтобы набегать километраж и сделать технико-тактические действия.

Приятнее будет играть с сербскими профессиональными клубами. С командой Медиалиги выйдем и сыграем, как на тренировке», – сказал голкипер «Динамо».

«Динамо» сыграет с 2Drots из Winline Медиалиги 26 июня на «ВТБ Арене». Для Валерия Карпина этот матч станет дебютным на посту главного тренера бело-голубых.

Напомним, «Динамо» проиграло «Амкалу» (2:3) в товарищеском матче в ноябре прошлого года. Ранее бело-голубые дважды обыгрывали медиакоманды. В июне 2022-го «Динамо» выиграло у «Амкала» (5:0). В ноябре 2023-го клуб обыграл 2Drots (2:1). 

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Советский Спорт»
logoWinline Медиалига
logoАмкал
logo2Drots
logoИгорь Лещук
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logoДинамо Москва
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