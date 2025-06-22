Кузнецов заменит Карпина и будет руководить «Динамо» часть матча с 2Drots

Дмитрий Кузнецов вместе с Валерием Карпиным будет тренером «Динамо» против 2D.

Кузнецов на время возглавит «Динамо » в игре с 2Drots. Экс-тренер 2D заменит на бровке Валерия Карпина по ходу матча и будет руководить бело-голубыми против своей бывшей команды.

Напомним, 2Drots уволили Кузнецова в начале июня. Экс-капитан ЦСКА тренировал команду с 2021-го.

«Динамо» сыграет с 2Drots из Winline Медиалиги 26 июня на «ВТБ Арене ». Для Валерия Карпина этот матч станет дебютным на посту главного тренера бело-голубых.

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