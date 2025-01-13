«Я рад, что не сыграл. Для меня это цирк, а не футбол. Вдоль скамейки ходил Дарт Вейдер, какие-то чудики танцевали брейк-данс. Мне было смешно». Лещук об игре против «Амкала»
– Ранее ты заявлял, что медиафутбол умирает. В 2024 году вас обыграл «Амкал». Что ты теперь можешь сказать?
– То время, когда о медиафутболе говорили очень-очень много, было несколько лет назад. Сейчас про него говорят поменьше. Насколько он умирает или нет, я не могу сказать, потому что не слежу за ним.
То, что нас обыграла медиакоманда – там играют хорошие футболисты, которые раньше играли в футбол. Против «Амкала» у нас играла молодежь. Кто-то будет говорить, что это не оправдание, но играло много молодых игроков, и, видимо, это пока не уровень Медиалиги.
– А если бы вышла основа?
– Я думаю, что был бы другой счет. Мы бы точно выиграли. Для меня тоже было удивлением, что медиакоманда по мастерству лучше, чем наша молодежь. Надо лучше работать.
– Ты признаешь медиафутбол?
– Как свою отрасль, конечно. Но это не профессиональный футбол – это совсем разные вещи в подходе, отношению к футболу. Мне он не нравится, потому что там очень много показухи вокруг самой игры, потасовки, мат-перемат. Он есть и в большом футболе, но там есть основная цель – выиграть. А здесь происходит хайп и все: специально с кем-то зацепиться, поругаться.
Даже игра наша с «Амкалом». Все время путаю их с 2Drots. Вокруг матча было шоу. Лично я как футболист ощущал себя там не на футбольном матче, а на показательном выступлении.
– Ты рад, что не сыграл в том матче?
– Да. Для меня это был цирк, а не футбол. Вдоль скамейки ходил Дарт Вейдер. Какой может быть футбол? Или какие-то чудики рядом танцевали типа брейк-данс. Я не мог думать о футболе. Мне было смешно.
У медиафутбола есть своя ниша, и это хорошо. У них есть финансы, развлечения, публика. Кому-то это нравится.
– Медиакоманды надо пускать в Фонбет Кубок России?
– Если они выигрывают, почему нет. Можно.
– Находясь в медиафутболе, ты ощущаешь себя клоуном?
– Когда там происходят такие вещи как Дарт Вейдер, да. Матч с «Амкалом» был не футбол, а шоу: выходит Медведева, Деревянко. Ты не увидишь это в проффутболе. А вот позвать Овечкина – это хорошо, – сказал голкипер московского «Динамо».
В ноябре победитель Winline Кубка Лиги «Амкал» обыграл «Динамо» на «ВТБ Арене» (3:2).
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