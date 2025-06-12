Лунев о матче «Динамо» против 2Drots: «Заболею. Надеюсь, будет выходной, не хотел бы в этом участвовать»
Вратарь «Динамо» Андрей Лунев надеется пропустить матч против 2Drots.
– «Динамо» предстоит матч с медиафутбольной дружиной, а вы главный хейтер этого движения. Как это пережить?
– Не знаю. Заболею (смеется). Не я, к сожалению, решаю. У меня есть контракт, но я бы максимально не хотел в этом участвовать.
– Не ждете 26 июня, дня матча?
– Нет. Надеюсь, будет выходной, – сказал голкипер «Динамо».
«Динамо» сыграет с 2Drots из Winline Медиалиги в рамках Media х Pro Cup 2025 26 июня на «ВТБ Арене».
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: «РБ Спорт»
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