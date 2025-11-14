2

Google из-за «сексуального контента» наложил ограничения на последний выпуск «Стола»

Google наложил ограничения на выпуск «Стола».

Google наложил ограничения на последний выпуск «Стола» из-за «сексуального контента».

Гостями выпуска стали Виталий Панов, Азамат Мусагалиев, Дмитрий Егоров и спортдир 2Drots Ильдар.

«На «Стол» снова прилетели возрастные ограничения – и на этот раз не из-за рекламы, как обычно, а из-за «сексуального контента», – написал ведущий «Это медиафутбол, бро» Севастиан Терлецкий.

Ранее YouTube уже удалял другой выпуск «Стола», запретив выкладывать новые ролики в течение двух недель.

Media Football Awards: выбери лучших в медиафутболе

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал журналиста Севастиана Терлецкого
