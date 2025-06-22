Глебов о Медиалиге: «Кто там медийный? Играют бывшие футболисты РПЛ»
Данил Глебов высказался о Winline Медиалиге.
«Как отношусь к Медиалиге? Вроде это медийная лига, а кто там медийный футболист вообще? Сколько их осталось? Там играют все бывшие футболисты РПЛ», – сказал хавбек «Динамо».
«Динамо» сыграет с 2Drots из Winline Медиалиги 26 июня на «ВТБ Арене». Для Валерия Карпина этот матч станет дебютным на посту главного тренера бело-голубых.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Советский Спорт»
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