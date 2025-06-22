Глебов о Медиалиге: «Кто там медийный? Играют бывшие футболисты РПЛ»

Данил Глебов высказался о Winline Медиалиге.

«Как отношусь к Медиалиге ? Вроде это медийная лига, а кто там медийный футболист вообще? Сколько их осталось? Там играют все бывшие футболисты РПЛ », – сказал хавбек «Динамо ».

«Динамо» сыграет с 2Drots из Winline Медиалиги 26 июня на «ВТБ Арене». Для Валерия Карпина этот матч станет дебютным на посту главного тренера бело-голубых.