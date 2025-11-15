Василий Маврин: «Ряба в любом случае должен забрать игрока года. Не понимаю, что зависит от последней игры»
Василий Маврин: Ряба в любом случае должен забрать игрока года.
Полузащитник «Амкала» Василий Маврин считает, что Ряба должен победить в номинации «Игрок года» на Media Football Awards.
«По поводу игрока года. Не понимаю, что зависит от последней игры. Предположим, я забиваю два гола, и мы побеждаем 2:0. Что это поменяет?
Ряба в любом случае должен забрать игрока года. Что бы там ни случилось. Единственное, если только Клен пента-трик оформит», – сказах хавбек «Амкала».
Напомним, «Амкал» сыграет с ФК «10» в Суперкубке 23 ноября.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: твич-канал Василия Маврина
