Василий Маврин: «Ряба в любом случае должен забрать игрока года. Не понимаю, что зависит от последней игры»

Василий Маврин: Ряба в любом случае должен забрать игрока года.

Полузащитник «Амкала» Василий Маврин считает, что Ряба должен победить в номинации «Игрок года» на Media Football Awards.

«По поводу игрока года. Не понимаю, что зависит от последней игры. Предположим, я забиваю два гола, и мы побеждаем 2:0. Что это поменяет?

Ряба в любом случае должен забрать игрока года. Что бы там ни случилось. Единственное, если только Клен пента-трик оформит», – сказах хавбек «Амкала».

Напомним, «Амкал » сыграет с ФК «10» в Суперкубке 23 ноября.

