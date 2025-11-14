Дмитрий Кузнецов: «Кисляк и Глебов прибавляют сейчас. Им не нужно переезжать, так как есть отрицательный пример Захаряна»
Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался об игре Матвея Кисляка и Кирилла Глебова.
«Есть отрицательный пример Захаряна. Он хорошо заявил о себе в «Динамо», но после переезда пошли травмы, пропуски больших отрезков, отсутствие нормального восстановления. Оказался не готов. Кисляк и Глебов прибавляют сейчас, становятся лидерами, зарабатывают место в составе сборной. У них все получается. В их положении нужна сейчас стабильность.
А вот уже через 1-2 года, когда они еще сильнее прибавят, от них никто не откажется. За Кисляком и Глебовым буду еще серьезнее следить, борьба за них среди европейских клубов только обострится. Сейчас нужно показывать свой максимум», – сказал бывший тренер 2Drots и «БроукБойз».
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: «Спорт-Экспресс»
