Маврин о негативе про просмотр в «Пари НН»: «Давайте не будет такими снобами»

Василий Маврин ответил тем, кто негативно высказался о его просмотре в «Пари НН».

«Слова Гурцкая ? Уважаемый Тимур! Вы, человек, который варится в большом футболе очень давно. Вы имеете влияние, и ваше мнение считается компонентным. Но в данном контексте не пошли бы вы на хер?

Антон Смирнов сказал , что для «Пари НН» это зашквар? А в чем? Уважаемые люди, которые зарабатывают деньги на проффутболе, я понимаю, что у вас есть свое виденье, и оно для вас верное. Но есть такая структура как медиафутбол. И он вышел на неплохой уровень в России. Здесь некоторые матчи смотрят не менее уважаемые люди, не меньше приходит зрителей на трибуны и смотрят матчи в онлайне. Мы показываем то, что вы делаете за ширмой. И в этом мы вызываем у вас негатив. Давайте не будет такими снобами и будем мыслить более широко.

Газдан [Артур Газданов – хавбек 2Drots] сказал, что у меня нет шансов остаться? Я долгое время развивался вне зависимости от внешних факторов, мнения экспертов. Я в свои 35 лет нарастил готовность, чтобы пройти сборы с командой РПЛ . Что будет дальше? Это уже вторично.

Мнение Димы Егорова? Когда ты из Медиалиги приходишь на просмотр в профклуб, то ты должен быть на две головы сильнее всех. А если у тебя нет российского паспорта, то на четыре.

Когда Дима делает все возможное для пацанов, это круто. Но делают ли они все? Когда ты имеешь какую-то аудиторию, например, как Прокоп , которого позвали в «Ботев», тогда это может работать. А вы хотите продать просто футболистов, которых по России полно. В «Велесе » и «Космосе » были хорошие пацаны. А это всего лишь Вторая лига . Сильнее ли Алишер или Жекич , чем они? Не знаю.

Пост Райзена [президент «БроукБойз »] – выпад желчи. Хотя потом он пояснил, что имел в виду. Самое смешное, что следующий его пост был с рекламой БК. Moneyway в полном понимании этого слова», – сказал хавбек «Амкала ».

Напомним, нижегородский клуб позвал 35-летнего хавбека «Амкала» Василия Маврина на сбор в конце января.

35-летний медиафутболист – на сборах с «Пари НН». Трансфер возможен