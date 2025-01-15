«Васи в РПЛ не будет, очень рискованная медийная история. Если «Пари» вылетит, просмотр «медийного» будут обсуждать, а недоброжелатели – гадить». Егоров о приглашении Маврина

Дмитрий Егоров сомневается, что Василий Маврин сыграет в Мир РПЛ.

Сегодня стало известно, что «Пари НН» позвал 35-летнего хавбека «Амкала » на сбор.

«Очень рискованная медийная история от «Пари НН» и БК «Пари» – спонсоров «Амкала», владеющих неймингом клуба.

Нет, для нас она хороша со всех сторон. Привлечение внимания молодой аудитории. Просто инфоповоды. Однако... Если вдруг «Пари» вылетит – а от зоны сейчас три очка – историю с просмотром «медийного» будут дополнительно обсуждать, а всякие недоброжелатели – гадить.

Медийным пабликам также не стоит обманывать и обманываться – Васи в РПЛ не будет. Это я говорю как человек, который не в рамках пиар истории, а даром и с помощью агентов и чиновников всеми правдами и неправдами пытается устроить не 36-летнего мужика, а 22-летних молодых ребят в клубы ФНЛ .

Можно, конечно, создать виртуальную реальность и верить в сказки, но это как сказки про деда мороза. Если б это была спортивная история с прицелом на игру в РПЛ , то поехал бы Пича – молодой парень, который, может быть, примелькался бы. Но все понимают, никто не примелькается.

Вася едет, потому что Пича нужен на турнирах. И резонанса нет, потому что было бы понятно: спортивная история», – написал президент «БроукБойз ».

«Респект типам, кто едет на просмотр ради рекламы ставок!» – добавил второй руководитель «Броуков» Райзен.

Гончаренко о приглашении Маврина в «Пари НН»: «Цель – чтобы он нам подошел, а не просто потренироваться. Все серьезно»

«Ни рубля с телеги и ютуба». Лучший медиафутболист дружит со Стогниенко, играет на гитаре и не рекламирует ставки