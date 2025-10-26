«Ямаль должен быть наказан за свое отношение к футболу. Сегодня мы поймем: корона у него на голове или макаронины?» Егоров о класико
Дмитрий Егоров негативно высказался о Ламине Ямале перед класико.
Сегодня «Реал» примет «Барселону» на «Сантьяго Бернабеу» в 10-м туре Ла Лиги.
«Матч «Барсы» с «Реалом» – момент истины для Ямаля. Сегодня мы поймем: корона у него на голове или просто макаронины?
Светская хроника вместо голов, выпендреж вместо достижений, слова вместо финтов – вот во что превратился самый талантливый игрок поколения.
Для наглядности этого превращения как раз-таки необходим «Реал». «Реал», который «Барса» обыгрывала по 4:0 в прошлом сезоне. «Реал», который уничтожит «Барсу» и Ямаля сегодня.
Ямаль должен быть наказан за свое отношение к футболу. Кодла, присосавшаяся к нему, должна быть наказана за отношение к Ямалю. А «Барса» должна быть наказана за то, что распустила таланта», – написал президент «БроукБойз».
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости