Дмитрий Егоров негативно высказался о Ламине Ямале перед класико.

Сегодня «Реал» примет «Барселону» на «Сантьяго Бернабеу » в 10-м туре Ла Лиги.

«Матч «Барсы» с «Реалом » – момент истины для Ямаля . Сегодня мы поймем: корона у него на голове или просто макаронины?

Светская хроника вместо голов, выпендреж вместо достижений, слова вместо финтов – вот во что превратился самый талантливый игрок поколения.

Для наглядности этого превращения как раз-таки необходим «Реал». «Реал», который «Барса» обыгрывала по 4:0 в прошлом сезоне. «Реал», который уничтожит «Барсу» и Ямаля сегодня.

Ямаль должен быть наказан за свое отношение к футболу. Кодла, присосавшаяся к нему, должна быть наказана за отношение к Ямалю. А «Барса» должна быть наказана за то, что распустила таланта», – написал президент «БроукБойз ».