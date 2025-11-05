Дзюба, Мусаев, Баста, Генич и другие поздравили Мусагалиева с победой в Кубке Медиалиги. Это первый трофей «Десятки» Азамата

Мурад Мусаев и Артем Дзюба поздравили Азамата Мусагалиева с трофеем.

Азамат Мусагалиев рассказал, кто из мира футбола и шоу-бизнеса поздравил его с победой в WINLINE Кубке Медиалиги.

«Десятка» Мусагалиева стала победителем турнира, в финале обыграв «СиндЕкат» (0:0, 3:1 Б). Этот трофей стал первым для клуба.

«Мурад Мусаев написал: «Поздравляю! Особенно приятно после всех трудностей стать чемпионом. Это только начало!»

Супруга пишет: «Какой ты у меня молодец, горжусь тобой».

Артем Дзюба тоже поздравил: «Теперь надо выиграть основной турнир». Баста написал, Костя Генич.

Меня с днем рождения так не поздравляют!» – заявил основатель и президент ФК «10».

