Дзюба, Мусаев, Баста, Генич и другие поздравили Мусагалиева с победой в Кубке Медиалиги. Это первый трофей «Десятки» Азамата
Азамат Мусагалиев рассказал, кто из мира футбола и шоу-бизнеса поздравил его с победой в WINLINE Кубке Медиалиги.
«Десятка» Мусагалиева стала победителем турнира, в финале обыграв «СиндЕкат» (0:0, 3:1 Б). Этот трофей стал первым для клуба.
«Мурад Мусаев написал: «Поздравляю! Особенно приятно после всех трудностей стать чемпионом. Это только начало!»
Супруга пишет: «Какой ты у меня молодец, горжусь тобой».
Артем Дзюба тоже поздравил: «Теперь надо выиграть основной турнир». Баста написал, Костя Генич.
Меня с днем рождения так не поздравляют!» – заявил основатель и президент ФК «10».
Клуб Мусагалиева взял первый трофей – с девятой попытки! Впереди Кубок России
Дублер Акинфеева, защитник, игравший против Месси на ЧМ. Кто привел клуб Мусагалиева к трофею