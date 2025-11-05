Игроки «Десятки» получили премию «Добряк на вайбе» – за то, что отдали все призовые своему президенту

Игроки «Десятки» получили премию «Добряк на вайбе».

Футболисты «Десятки » признаны добряками недели по итогам финала WINLINE Кубка Медиалиги.

«Десятка» стала победителем турнира, в финале обыграв «СиндЕкат » (0:0, 3:1 Б).

На церемонии награждения вместе с трофеем глава Медиалиги Николай Осипов вручил игрокам чек на пять миллионов рублей.

В раздевалке капитан команды Никита Чичерин заявил, что футболисты решили отдать эти деньги президенту Азамату Мусагалиеву.

«То, что вы в нас вложили, никакими чеками не окупить. Мы от команды вручаем этот чек вам.

Этим поступком мы хотим показать, как мы вам благодарны и как мы ценим все, что вы делаете для нас», – сказал Чичерин и передал чек Азамату .

«Добряк на вайбе» – совместная премия Спортса’’ и Медиалиги. Еженедельно мы будем отмечать доброту, благие дела и позитив участников МФЛ и присуждать награду самому достойному.

