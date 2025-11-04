Федор Смолов: «Пари НН» я бы не рассматривал. Шпилевский выстраивает динамичный футбол, мне будет тяжело. Хотя не сказал бы, что они что-то выстраивают»
Федор Смолов не рассматривал бы переход в «Пари НН».
Форвард «БроукБойз» Федор Смолов отреагировал на слова спортивного директора «Пари НН» Александра Удальцова по поводу возможного перехода в нижегородскую команду.
По мнению Удальцова, Смолов не справится с интенсивностью игры в «Нижнем»: «Футбол, в который мы сейчас хотим играть, будет сложным для него в плане физики».
«Честно говоря, я бы «Пари НН» и не рассматривал.
Тяжело будет в плане физики? Возможно, кстати. Видимо, Удальцов имеет в виду, что Шпилевский выстраивает энергозатратный, динамичный, физически интенсивный футбол, в котором мне в 35 лет уже будет тяжеловато.
Хотя, учитывая то, как они выглядят, не сказал бы, что они там что-то выстраивают, но ребятам виднее», – сказал бывший нападающий сборной России.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Видеоспортс’‘
