«А теперь сосите!» Касильяса задел пост Кингс Лиги о низких шансах его команды на титул

Икер Касильяс бурно отреагировал на победу в матче Кингс Лиги.

Экс-капитан «Реала» Икер Касильяс бурно отреагировал на выход своей медийной команды в плей-офф Кингс Лиги.

1K Касильяса обыграл Los Troncos FC в 4-м туре КЛ и досрочно гарантировал себе путевку в плей-офф.

После этого бывший капитан «Мадрида» активно общался в соцсети X с президентами других команд и эмоционально комментировал различные посты.

В частности, Касильяс ответил на публикацию официального аккаунта Кингс Лиги, в котором шансы 1K на победу в турнире оценили в 1,45%.

«Нас уже прибивают! Мягко, да, но прибивают! Сосите теперь!» – написал Икер.

Также ему не понравился пост КЛ по поводу вылета команды «Райо де Барселона». В нем лига написала пожелание «Райо»: «Следующий сезон будет вашим!»

«Тот же месседж и по отношению к другим командам! Не люблю фаворитизм!» – отреагировал Касильяс.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Marca
