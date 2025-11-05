Смолов о Станковиче: «Он не учит русский язык – это говорит о банальном неуважении. Чувак не хочет вкладываться, ощущение, что приехал просто за бабками»

Смолов о Станковиче: Он не учит русский язык – это говорит о неуважении.

Федор Смолов и Павел Мамаев высказались о том, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович за полтора года работы в России не заговорил на русском языке.

Дмитрий Егоров: Станкович уже полтора года в России, а разговаривает, дает интервью на итальянском и ни на йоту не приблизился к нашей стране. Можно ли говорить здесь о халатном отношении? Может, это человек, который на все забивает хер?

Федор Смолов: Высокая вероятность, что так и есть. Станкович стал тренером за счет своего имени, и никто не умаляет его достижений как футболиста. Благодаря этому у него есть по дефолту уважение от игроков.

Казалось, что приедет близкий по ментальности к России человек и объединит команду. По факту оказалось, что если ты был успешным игроком, это не значит, что ты будешь успешным тренером. И, видимо, чувак не хочет вкладываться, у него есть штаб, которому он делегирует полномочия, разговаривает он на итальянском, обвиняет игроков, ругается. Ощущение, что приехал просто бабки заработать.

Егоров: Виноваты судьи, виноваты игроки, виноваты журналисты, виновата Россия, что он иностранец…

Павел Мамаев: Сербу проще всего было бы выучить русский язык. Просто чтобы хоть как-то базово разговаривать.

Смолов: Не очень приятно смотреть, как в каждом туре Станкович выбегает и ругается на судей. Он не учит русский язык. Это говорит о банальном неуважении к среде, в которой он находится.