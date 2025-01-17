«Пускай за дворовую команду играет, но лучше за ветеранов. Гончаренко выдал какую-то сказку». Пономарев о Маврине в «Пари НН»

Владимир Пономарев высказался о просмотре медиафутболиста в «Пари НН».

Нижегородский клуб пригласил 35-летнего хавбека «Амкала » Василия Маврина на сбор.

«Это реклама, скорее всего. Не думаю, что из этого выйдет что-то профессиональное. Так не бывает. В советское время в 30 лет заставляли заканчивать играть в футбол, а ему 35 лет, елки-палки.

Пускай за дворовую команду какую-нибудь играет, но лучше всего за ветеранов. Вот это ему подойдет классно. Смешно даже говорить об этом. Гончаренко выдал для себя немыслимое, какую-то сказку. В 35 лет, чтобы человек заиграл в классный футбол, такого не бывает.

В 28-29 лет можно заиграть. Вот болтался, болтался, а потом в 28-29 лет раскрылся, но при условии, если футболист не имел никогда травм. Такое бывает, согласен. В 35 не знаю таких случаев, это меня рассмешило», – сказал бывший защитник ЦСКА.

35-летний медиафутболист – на сборах с «Пари НН». Трансфер возможен