«Если Васю оставят в «Пари НН», это подтвердит, что в Медиалиге есть игроки, чье мастерство достойно куда более профессионального футбола». Осипов о Маврине
Нижегородский клуб позвал 35-летнего хавбека «Амкала» Маврина на сбор в конце января.
«Конечно, меня удивила информация, я о ней не знал. Это очень хорошая новость в плане сближения медиафутбола и футбола профессионального. Не удивило, что внимание пало на одного из лучших футболистов по мнению лиги, игроков и тренеров. Вася не просто так стал лучшим игроком прошлого и позапрошлого годов. Поэтому очевидно, что именно его как еще и медийно активного блогера «Пари НН» позвал на сборы.
Очень нравится позиция главного тренера Гончаренко, который не стесняется приглашать возрастного игрока, который будет у них находиться на тренировочном сборе, это тоже классно. Радует, что Вася в свои 36 лет (Маврину сейчас 35 – Спортс’‘) в отличной форме и вызвал интерес клуба Российской Премьер-лиги.
Сможет ли он остаться в команде или нет, думаю, никто не знает ответа. За исключением самого Васи, потому что, безусловно, зная его максимализм, он предпримет все усилия, чтобы своим футбольным мастерством подтвердить и доказать свою состоятельность на уровне клуба РПЛ.
Если Васю все-таки оставят и он будет игроком обоймы или ротации, для меня это будет означать, что лига в очередной раз подтверждает тот факт, что она является неотъемлемой частью большого футбола, и многие ребята, кого не заметили в их раннем возрасте, в состоянии через нашу лигу продемонстрировать свой класс как футболиста и убедить функционеров в том, что и внутри Медиалиги есть футболисты, чье мастерство достойно куда более профессионального футбола, нежели тот, который сейчас есть в Медиалиге», – сказал глава Winline МФЛ.
35-летний медиафутболист – на сборах с «Пари НН». Трансфер возможен
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