«Можно было сделать проще: разыграть порно сцену на стадионе, и плюс 20 тысяч подписчиков». Гурцкая о просмотре игрока «Амкала» в «Пари НН»

Тимур Гурцкая высказался о просмотре Василия Маврина в «Пари НН».

«Мне не нравятся такие вещи – так привлечь внимание к футболу шоу-моментом. Можно было сделать гораздо проще: разыграть порно сцену на стадионе, и было бы плюс 10 или 20 тысяч подписчиков.

Маврину осталось три года до смерти, человеку 35 лет. Я имею ввиду, конечно, футбольной. Пускай живет 1000 лет. Вася Маврин реально может помочь «Пари НН»?

Эта медийная история равносильна выходу Павла Деревянко в составе «Динамо»? Равносильно по рекламным целям? Цель – привлечь внимание подписчиков. Почему нельзя пригласить какого-то актера или певца? Это было бы то же самое.

Не надо никогда скрещивать большой футбол и Медиалигу . Это параллельные вселенные. Зачем приглашать блогера в профклуб? Это не футбол.

Есть блогер Влад Бумага, который ходит на матчи «Динамо ». Здесь другой масштаб бедствия. В прошлом году актер Леон Кемстач и блогер Субо провели тренировку на сборах «Зенита». Я за это.

Эта история отличается, потому что Маврин едет туда как якобы футболист. Такое клоунское заявление выдает главный тренер команды, что они его рассматривают #####. Я хочу, чтобы шоу было шоу», – сказал футбольный агент.

Напомним, нижегородский клуб позвал 35-летнего хавбека «Амкала » Василия Маврина на сбор в конце января.

35-летний медиафутболист – на сборах с «Пари НН». Трансфер возможен