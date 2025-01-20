«Можно было сделать проще: разыграть порно сцену на стадионе, и плюс 20 тысяч подписчиков». Гурцкая о просмотре игрока «Амкала» в «Пари НН»
«Мне не нравятся такие вещи – так привлечь внимание к футболу шоу-моментом. Можно было сделать гораздо проще: разыграть порно сцену на стадионе, и было бы плюс 10 или 20 тысяч подписчиков.
Маврину осталось три года до смерти, человеку 35 лет. Я имею ввиду, конечно, футбольной. Пускай живет 1000 лет. Вася Маврин реально может помочь «Пари НН»?
Эта медийная история равносильна выходу Павла Деревянко в составе «Динамо»? Равносильно по рекламным целям? Цель – привлечь внимание подписчиков. Почему нельзя пригласить какого-то актера или певца? Это было бы то же самое.
Не надо никогда скрещивать большой футбол и Медиалигу. Это параллельные вселенные. Зачем приглашать блогера в профклуб? Это не футбол.
Есть блогер Влад Бумага, который ходит на матчи «Динамо». Здесь другой масштаб бедствия. В прошлом году актер Леон Кемстач и блогер Субо провели тренировку на сборах «Зенита». Я за это.
Эта история отличается, потому что Маврин едет туда как якобы футболист. Такое клоунское заявление выдает главный тренер команды, что они его рассматривают #####. Я хочу, чтобы шоу было шоу», – сказал футбольный агент.
Напомним, нижегородский клуб позвал 35-летнего хавбека «Амкала» Василия Маврина на сбор в конце января.
35-летний медиафутболист – на сборах с «Пари НН». Трансфер возможен
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