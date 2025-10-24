Защитник «Фанкома» Жекич о дисквалификации команды из FONBET Кубка России: «До этого мы прошли три раунда, и ни у кого вопросов не было»

Жекич высказался о дисквалификации «Фанкома» из Кубка России.

Любительский клуб «Фанком» вышел в пятый раунд Пути регионов Кубка России, обыграв «Уфу» (1:1, 5:3 – по пенальти), но КДК присудил техническое поражение команде из-за участия в игре дисквалифицированного Артема Федчука .

– История с «Фанкомом». Как произошло, что вас дисквалифицировали?

– Когда заявляешь игрока, РФС в любом случае все проверяет. Нас дисквалифицировали только тогда, когда мы вышли в пятый раунд. До этого мы прошли три раунда, и ни у кого вопросов не было. Для меня это удивительно. Не хочу говорить, кто виноват.

Все равно это будет в истории – первая любительская команда, которая вышла в пятый раунд Кубка России. К сожалению, смазали картину. Хотелось с «Енисеем » покуваться в Красноярске. Может и дальше бы прошли.

У нас половина команды приезжала в день игры, без совместных тренировок, и мы дошли до клуба ФНЛ . Так что думайте дальше, – сказал защитник «Фанкома» и «БроукБойз ».

