Мусагалиев о случае с задержкой зарплаты в ФК «10»: «В тайне от жены снимал деньги и раздавал зарплату»

Азамат Мусагалиев: в тайне от жены снимал деньги и раздавал зарплату.

Президент ФК «10» Азамат Мусагалиев рассказал историю о задержке зарплаты в ФК «10».

«Я бы хотел зафиксировать момент большой благодарности ко всем ребятам, что они смогли между собой договориться. Наступить на свои хотелки. Меня это очень сильно впечатлило. Никто из них ни разу не проронил слов недовольства. Случилась какая-то ситуация – я понимал, что сейчас придут игроки, напишут или позвонят. На мое удивление – тишина. Речь о задержке зарплаты.

Самая банальная история, которая могла кого-то раздражать. Я просто зарекся, что с моей стороны непозволительно будет к ним и к их семьям отнестись нечестно. В тайне от жены снимал деньги и раздавал зарплату.

Иногда моменты, когда мы получаем деньги от партнеров, не совпадают с моментами, когда они нам жизненно необходимы», – сказал президент «Десятки».

ФК «10» выиграл WINLINE Кубок Медиалиги, переиграв в финале «СиндЕкат» (0:0, 3:1 по буллиталити).

Клуб Мусагалиева взял первый трофей – с девятой попытки! Впереди Кубок России

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: ФК «10»
