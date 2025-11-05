0

Шама о трансфере Ивахнова в «Амкал»: «Это лишний раз подчеркивает, что надо забыть историю «за эмблему»

Шамиль Курбанов: Ивахнов очень быстро из РПЛ оказался в «Муроме».

Ассистент главного тренера 2Drots Шамиль Курбанов поделился мнением о трансфере Матвея Ивахнова в «Амкал».

«Упустили Мотю Ивахнова? Ну, это не потеря потерь. Мотя сделал свой выбор – пошел в «Амкал». Если он наш, то почему он там? Это лишний раз подчеркивает, что надо забыть историю «за эмблему», потому что это очень сильно вымирающая история.

Во-вторых, кто-то с ним общался, быстро узнал о том, что Матвей стал свободным агентом. Все очень быстро получилось. Я не люблю, когда людей вот так раскручивают, говоря: «Вот, Мотя в РПЛ был!» Ну, он очень быстро из РПЛ оказался в «Муроме», – сказал Шама.

Ивахнов перешел в «Амкал» на ближайшие два месяца для поддержания формы. Форвард сыграет в Суперкубке Медиалиги 22-23 ноября. После он продолжит карьеру в профессиональном футболе.

Последним клубом форварда был «Муром» из Второй Лиги. Ранее он выступал за «Факел», «Текстильщик», «Сокол» и другие команды. На счету нападающего 12 матчей в РПЛ.

В медиафутболе форвард играл за «Амкал» в 2020 году. Также Ивахнов выступал за 2Drots в первом сезоне WINLINE Медиалиги.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: стрим Шамиля Курбанова
