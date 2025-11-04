«Азамату нужно взять клуб «Росич» в проффутболе». Сибскана вспомнил претензии Уткина к боссу ФК «10»

Сибскана вспомнил претензии Василия Уткина к Азамату Мусагалиеву.

Сибскана вспомнил, как Василий Уткин два года назад критиковал подход Азамата Мусагалиева к формированию состава.

В 2023 году глава ФК «10» на президентском «Столе» выступил за отмену статусов в WINLINE МФЛ .

Уткин на это отреагировал так: «Азамату нужно взять клуб «Росич» и заниматься профессиональным футболом, приглашать лучших игроков. Но какое это имеет отношение к медиафутболу?»

Бывший капитан «Амкала » выложил диалог Василия и Азамата и поддержал бывшего руководителя «Эгриси ».

«Уткин выдал базу еще два года назад, а Азамат ######-таки (обманул) систему. Кубок обошелся очень дорого: все эти ипотеки, подъемные, два равноценных состава и прочее.

Непонятно только, какое все это имеет отношение к медиафутболу. Удивлен, что даже шесть тысяч смогли как-то нагнать на такое зрелище.

ФК «10» так и не создал ни одного персонажа для комьюнити, чисто паразитируют на других. А на статусы всем уже давно пофиг – они даже не отображаются для зрителей», – написал Сиб.

